Ultimo giorno per acquistare i tagliandi Centinaia di tifosi amaranto in partenza

Ultimo giorno di prevendita per Poggibonsi-Arezzo, gara in programma domani alle ore 15 allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi. I biglietti possono essere acquistati tramite il circuito CiaoTickets. In alternativa i tifosi amaranto potranno rivolgersi in città al punto vendita all’interno Tabaccheria Corsi in via Trasimeno 31. Per il settore ospiti è previsto un tagliando unico al prezzo di 10 euro. Accesso gratuito per i minori di 14 anni. La capienza della gradinata è di 552 posti. L’ingresso riservato alla tifoseria amaranto è situato in via Marmolada, nella zona del Tennis Club.