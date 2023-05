Ultima chance per la Sansovino

AREZZO

Tutto in novanta minuti, anche se per certi versi quello che andrà in scena sarà a tutti gli effetti l’ultimo atto della stagione. Domani alle 16 finale playoff per il terzo e quarto posto tra Sansovino e Larcianese. Una partita tra due formazioni che vogliono cancellare il passo falso di sette giorni fa, i rispettivi ko che hanno precluso a savinesi e pistoiesi di poter arrivare alla finalissima, quella che sarà tra Geotermica e Lanciotto con il palio il pass per l’Eccellenza. La finale per il terzo e quarto posto di fatto serve si a cancellare un po’ di amarezza ma anche e soprattutto a stilare l’eventuale graduatoria di merito per rispondere ad eventuali ripescaggi. L’appuntamento per la Sansovino di Marco Iacomoni (nella foto) sarà allo stadio ‘Santa Lucia’ di San Gimignano dove mancheranno all’appuntamento i supporter del club arancioblù.

Sarà giornata di finali playoff anche in Prima categoria con il Valdichiana che alla stessa ora affronterà tra le mura amiche il Ponte d’Arbia, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Viciomaggio. In Seconda categoria, nel girone L, la partita clou sarà quella tra l’Atletico Levane Leona e il Cavriglia che solo domenica scorsa hanno superato il Circolo Fratticciola e lo Stia per approdare a questo atto conclusivo. In Terza categoria l’ultima partita della stagione sarà quella tra il Poppi, secondo e grazie alla forbice ai box nel turno precedente, e la Tuscar che è riuscita a superare di misura la Fortis Arezzo in semifinale.

Matteo Marzotti