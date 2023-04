Tutti in piazza: è la grande notte della festa

di Luca Amorosi

Più che il Trestina, a preoccupare l’Arezzo e i suoi tifosi oggi è il meteo. Se la partita sul campo, infatti, ha ben poco da dire per la classifica degli amaranto, già matematicamente primi e promossi in C, le abbondanti precipitazioni previste soprattutto in serata potrebbero complicare i piani del Cavallino ben oltre il novantesimo. È infatti tutto pronto per la festa promozione in Piazza della Libertà e via Ricasoli, davanti al palazzo comunale, ma la società si riserva di annullarla, informando per tempo tutti gli appassionati, se il maltempo dovesse farla da padrone. In tal caso, verrà fatto un tentativo per rimandarla ad altra data. La speranza ovviamente è che tutto possa filare liscio visto che la giornata di oggi è la più congeniale, perché precede un giorno di festa, perché il ricordo della vittoria sulla Pianese è ancora fresco e perché anticipa la imminente poule scudetto. La tabella di marcia prevede prima di tutto il ricevimento dell’intero gruppo squadra nella sala del Consiglio comunale alle ore 19. Poi, dalle 19.30 in avanti, via alla passerella in piazza, cui parteciperà anche la formazione Juniores del tecnico Bernardini che ha vinto anch’essa il proprio campionato under 19.

Tra filmati e intermezzi musicali, ci sarà spazio per le dichiarazioni del presidente Guglielmo Manzo e dell’assessore allo sport Federico Scapecchi e verrà dato spazio anche a rappresentanti di Orgoglio Amaranto e Museo Amaranto. La Ss Arezzo, ieri, ha pubblicato anche alcune raccomandazioni e informazioni utili per l’accesso a Piazza della Libertà: "Sarà possibile accedere da due varchi – si legge nella nota del club – Provenendo da Corso Italia e Via Buozzi sarà possibile entrare in piazza transitando dal varco posizionato in via Ricasoli. È possibile altrimenti accedere alla piazza utilizzando il varco delle scale mobili. La Società Sportiva Arezzo invita i propri tifosi a non utilizzare fumogeni o altro materiale pirotecnico come indicato dalle norme di sicurezza". Le celebrazioni, comunque, partiranno subito dopo il triplice fischio di Arezzo-Trestina: la società amaranto ha infatti annunciato che, siccome si tratta dell’ultima partita in casa del campionato, al termine della stessa la Lega Nazionale Dilettanti premierà in campo la prima squadra, lo staff tecnico e la dirigenza per la vittoria del girone E di serie D.

"Farà un bell’effetto entrare in campo davanti al nostro pubblico già da vincitori", ha ammesso Indiani, che poi ha aggiunto: "Anche se non sarà l’ultima della stagione perché ce ne sarà almeno un’altra relativa alla poule scudetto, è sicuramente l’ultima di campionato in casa e quindi vorrei finire così come avevamo iniziato, cioè vincendo".