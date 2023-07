Tutte le vittorie dei cavalieri toscani

Tante medaglie per la Toscana dalla specialità dei Pony Games. Nella A3 argento con Nicole Iori, Agata Viti, Pietro Angeli, Sofia Mannini e Flora Fusi. In A1 medaglia d’oro per Stella Angeli, Bernardo Ramerini, Viola Cacciatori, Lia Corvaglia e Fabio Mosti. Sempre oro nella A2 con Rebecca Sani, Adele Vignali, Elisabetta Uematsu Vy, Elia Offretti e Vittoria Centonze. Oro in B1 con Lucia Minin, Sirya Massellucci, Ofelia Luginbuhl, Giorgio Bedini e Sofia Lelli. Altro oro in B2 con Azzurra Tonacci, Sofia Ferrari, Emma Luchetti, Egle Altavilla e Emma Rossi. Oro in B3 con Irene Trasatti, Benedetta Lavinia Farina, Flora Fusi, Federica Uematsu e Gemma Victoria De Leo. Medaglia d’argento per la Toscana nella specialità del "Cavaliere atleta" con Aurora Fruzzetti, Agata Viti, Pietro Angeli e Sofia Ferrari. Bronzo nel Carosello con Emma Ulivi, Sofia Ferrari, Emma Lucchetti, Azzurra Tonacci, Vittoria Centonze e Zoe Patalani. Bronzo anche nel cross B3 con Gemma Vittoria De Leo, Benedetta Lavinia Farina, Irene Trasatti, Flora Fusi e Sofia Lelli, argento sempre nel cross ma A3 con Sofia Mannini, Adele Vignali, Agata Viti, Vittoria Centonze e Emma Lucchetti.