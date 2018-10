Arezzo, 1 ottobre 2018 - La Scuola Basket Arezzo ha ufficialmente aperto la nuova stagione con la tradizionale festa di presentazione delle sue squadre. Il palasport Estra “Mario d’Agata” si è acceso con l’entusiasmo di tutti i cestisti della società, dai più piccoli del minibasket ai più grandi della serie C, che si sono eccezionalmente ritrovati per proiettarsi insieme verso un’annata che li vedrà competere nei vari campionati regionali e nazionali. Davanti ad una bella cornice di genitori e di sostenitori, le diciotto squadre della Sba sono state chiamate a sfilare sul parquet del palazzetto aretino per una serata che ha permesso di conoscere i giocatori che scenderanno in campo nella nuova stagione, i tecnici, i preparatori atletici e gli sponsor.

Il compito di aprire la serata è spettato agli otto gruppi dei bambini del minibasket Nova Verta che, divisi in fasce d’età tra il 2007 e il 2014, stanno muovendo i loro primi passi nella pallacanestro insieme agli istruttori Paolo Bruschi, Franco Guccione, Michele Roggi e Jacopo Vignaroli. Successivamente è stata la volta delle formazioni del settore giovanile, a partire dall’Under13 di Umberto Vezzosi, dall’Under18 Rosini di Roggi e dall’Under20 Rosini di Antonio Bindi che militeranno nel campionato regionale. Nell’importante torneo toscano d’Elite militeranno invece l’Under14 Galvar di Vezzosi e l’Under18 Tecnoil di Giuseppe Delia, mentre saranno due anche le squadre impegnate nella massima competizione della pallacanestro giovanile, l’Eccellenza: l’Under16 Chimet di Delia e l’Under15 Dunia Pack di Vezzosi e Marco Tavanti. L’Under16, tra l’altro, è stata la prima squadra del vivaio ad aver debuttato in campionato, ottenendo subito una convincente vittoria casalinga contro i coetanei della Pielle Livorno.

Nel corso della presentazione, i maggiori applausi sono andati alla prima squadra di serie C che scenderà in campo con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice e che ha iniziato la stagione approdando alle final-four di Coppa Toscana. A completare l’organico di squadre della Sba, infine, contribuiscono anche la senior di Promozione guidata da Massimo Pasquini e il movimento di basket integrato coordinato da Bruschi e da Federico Fracassi che, sostenuto da Biemme Centro Tecnico, è orientato a promuovere la pratica sportiva a chi ha disabilità fisiche, intellettive e relazionali. «Questa festa - commenta Mauro Castelli, presidente della Sba, - è motivata dall’obiettivo di fornire una fotografia della nostra realtà sportiva che, di anno in anno, è in costante sviluppo e che in questa stagione ci vede addirittura presentare più squadre anche nelle stesse categorie. La serata di presentazione ha permesso ai piccoli del minibasket di incontrare e di condividere il parquet con i ragazzi dell’Eccellenza e con i giocatori della prima squadra, dando dimostrazione di un percorso di crescita che, dai primi tiri a canestro, può portare a vivere le emozioni dei grandi campionati nazionali».