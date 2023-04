Trofeo Guidelli per 500 ragazzi In arrivo squadre da tutta Italia

AREZZO

Tre giorni dedicati al basket giovanile per una delle manifestazioni sportive più longeve, ben 38 anni con interruzione solo per il Covid. La Scuola Basket Arezzo è pronta per il Trofeo Guidelli che da domenica 23 a martedì 25 aprile, vedrà sfidarsi circa cinquecento ragazzi nelle categorie Under 12, Under 13 e Under 14. Il torneo riunirà trenta squadre provenienti da tutta Italia, dalla Campania al Piemonte con la presenza di alcune delle più importanti realtà della pallacanestro quali la Fortitudo Bologna. Riflettori puntati verso l’Under 13 dove militerà il Tam Tam Basketball di Castel Volturno, una squadra costituita esclusivamente da ragazzi extracomunitari con problemi di inserimento e con difficoltà economiche a cui viene fornita l’opportunità di giocare a pallacanestro in modo gratuito, che verrà ospitata con il fondamentale supporto del comitato di Arezzo della Uisp. Il trofeo "Guido Guidelli", sostenuto dal main sponsor Amen, rappresenterà anche un’importante occasione per i ragazzi aretini della Sba: la società sarà infatti presente in tutte le categorie con l’Under 14 Galvar di coach Mirko Pasquinuzzi e con l’Under 13 e l’Under 12 Nova Verta di coach Michele Roggi. Nel corso delle tre giornate si svolgeranno 65 gare che saranno ospitate da sei palazzetti tra Arezzo, Badia al Pino e Ponticino.

Le finali si svolgeranno la mattina del 25 aprile al palasport Estra "Mario D’Agata" con inizio alle 8,30 per l’Under 12, alle 10,15 per l’Under 13 e alle 12 per l’Under 14. Ormai tradizionale anche la serata di festa alle 20,45 di lunedì. Questo "evento nell’evento" vedrà la presenza di un ospite d’eccezione quale il giornalista sportivo Flavio Tranquillo che è stato il responsabile della comunicazione della Lega Basket, che è stato la voce della Nazionale di pallacanestro. "Questa manifestazione – hanno detto l’assessore allo sport Federico Scapecchi e il presidente della Fondazione Arezzo Intour Simone Chierici – è diventato oramai un classico capace di riservare sempre interessanti spunti agonistici, rinnovando l’impegno profuso dalla Sba per portare un appuntamento giovanile di caratura internazionale".

Sonia Fardelli