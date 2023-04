Trofeo Guidelli, numeri da record Anche le squadre della Sba esultano

di Sonia Fardelli

Un lungo week end di partite e sano divertimento per la Scuola Basket Arezzo. Il bilancio della trentottesima edizione del trofeo nazionale "Guido Guidelli" è positivo sotto ogni aspetto: sportivo, sociale e anche turistico per la città.

Una manifestazione che ha aggregato oltre millequattrocento persone tra ragazzi, tecnici, dirigenti e genitori. L’ormai rodata macchina organizzativa della Sba ha permesso di far fronte ai numeri da record dell’edizione 2023 del Trofeo Guidelli: trenta squadre di basket giovanile da tutta la penisola, quasi seicento atleti e sessantacinque partite in tre giorni che hanno fornito una positiva occasione di confronto e di crescita.

La vittoria nell’Under 12 è stata festeggiata dai partenopei dello Sporting Portici, poi nelle altre due categorie ha centrato un doppio successo l’Olimpia Academy di Palestrina e Valmontone che ha trionfato nell’Under 13 e nell’Under 14.

Positivi risultati sono arrivati anche dalle squadre di casa della Sba con l’Under 12 Nova Verta che ha chiuso al quinto posto finale, l’Under 13 che ha centrato un ottimo quarto posto e l’Under 14 Galvar che si è piazzata nona.

Il Trofeo Guidelli ha permesso anche di dare ulteriore visibilità al progetto della Tam Tam Basketball di Castel Volturno che fa giocare gratuitamente a pallacanestro ragazzi extracomunitari con problemi di inserimento e con difficoltà economiche.

Ad Arezzo sono stati ospitati dalla Sba con il supporto della Uisp di Arezzo.

Importante come sempre la serata del 24 aprile con le premiazioni di tutte le squadre per vivere un momento di fair play volto a valorizzare l’impegno di ogni singolo atleta a prescindere dai risultati raggiunti sul campo.

Un "evento nell’evento" che ha visto quest’anno un ospite d’eccezione quale il giornalista sportivo Flavio Tranquillo che è stato il responsabile della comunicazione della Lega Basket, che è stato la voce della Nazionale Italiana di pallacanestro.

Da sottolineare, infine, l’impatto economico, turistico e promozionale di questo torneo di basket giovanile per il territorio aretino, sottolineato anche dai numeri forniti dalla Fondazione Arezzo Intour che ha comunicato come nel lungo weekend terminato con la Festa della Liberazione sia stato registrato il 92% di occupazione alberghiera. "Siamo ben felici come Scuola Basket Arezzo di aver contribuito con il nostro Trofeo Guidelli al raggiungimento di numeri tanto importanti per la città di Arezzo – commenta Mauro Castelli presidente della Sba – Abbiamo sempre creduto che il turismo sportivo sia un veicolo trainante per la nostra città e con questa manifestazione cerchiamo di dare linfa e sviluppo anche a questo ambito tanto importante per il nostro territorio".

Insomma, un appuntamento da riproporre per i numeri che lo hanno caratterizzato, per l’impegno di carattere sociale e per la qualità delle gare andate in scena.