Trofeo Guidelli al via con oltre 500 giovani

AREZZO

Al via oggi il trofeo nazionale di basket giovanile "Guido Guidelli". La Scuola Basket Arezzo fino al 25 aprile organizza una delle manifestazioni cestistiche più longeve della penisola che vede sfidarsi circa cinquecento ragazzi nelle categorie Under 12, Under 13 e Under 14 in rappresentanza di trenta squadre provenienti da tutta la penisola. Tra queste anche la blasonata Fortitudo Bologna e il Tam Tam Basketball di Castel Volturno, una squadra costituita esclusivamente da ragazzi extracomunitari con problemi di inserimento e con difficoltà economiche a cui viene fornita l’opportunità di giocare a pallacanestro in modo gratuito. Pronto a rimboccarsi le maniche per la buona riuscita dell’evento è Mauro Castelli presidente della Sba Arezzo: "E’ una manifestazione impegnativa che ci ruba tante energie. L’organizzazione parte dall’autunno, ma siamo contenti di farlo. Per dare un’opportunità ai giovani di confrontarsi e anche per promuovere nella nostra Arezzo il turismo sportivo. In campo ci sono 500 ragazzini, ma in città arrivano oltre 1200 persone e molte pernottano in agriturismi e alberghi. Approfittano di questa gara per farsi una vacanza".

Tre giorni di gare, ma nel rispetto dei veri valori dello sport. "Anche nel settore giovanile – continua Castelli – c’è oggi troppo agonismo. Per questo abbiamo scelto di premiare tutti questi atleti alla pari la sera prima delle finalissime. Per ricordare che l’importante è partecipare e divertirsi". Al trofeo "Guido Guidelli" la Sba sarà presente in tutte le categorie con l’Under 14 Galvar di coach Mirko Pasquinuzzi e con l’Under 13 e l’Under 12 Nova Verta di coach Michele Roggi che vivranno un appuntamento di spessore nazionale direttamente nella loro città e davanti al loro pubblico.

Nel corso delle tre giornate si svolgeranno un totale di sessantacinque gare che saranno ospitate da sei palazzetti tra Arezzo, Badia al Pino e Ponticino. Le finali si terranno al palasport Estra "Mario D’Agata" il 25 aprile con inizio alle 8,30 per l’Under 12, alle 10,15 per l’Under 13 e alle 12 per l’Under 14.

Sonia Fardelli