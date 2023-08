Triangolare a Sansepolcro: Bricca sfida Montone e Lama

Dopo le due vittorie con la Primavera della Lazio, eurogol di Pedrelli e a Castiglion Fiorentino con reti di Locchi, Brizzi, D’Antonio, Mariotti contro i viola della Castiglionese, 1-0 la prima 4-1 la seconda è arrivata per il Sansepolcro di Bricca la sconfitta, seppur in amichevole, contro una delle squadre che spera, il 29 agosto, nel ripescaggio in serie B, il Perugia. Ma per i bianconeri dopo la due gare di Castiglion Fiorentino e di Pieve Santo Stefano in neanche 24 ore, arriva oggi il triangolare di Montone dove il Sansepolcro affronterà la locale squadra che milita nella promozione Umbra ed una delle squadre favorite alla vittoria finale dell’Eccellenza, il Lama. I bianconeri nell’ultima sfida con il Perugia non hanno impiegato Patata, Bologna e Sangare. Quest’ultimo risente di un problema alla testa del perone, ma niente di grave, dovrà restare fermo per una settimana dopodiché potrà riprendere la preparazione. Slitta un po’ tutto nel campionato di serie D proprio in virtù delle decisioni del 29 agosto da parte del Consiglio di Stato su eventuali ripescaggi in B da parte di Reggina e Perugia. Ecco quindi le nuove date per la stagione sportiva 20232024 salvo ulteriori ripensamenti. Turno preliminare di Coppa Italia: domenica 27 Agosto e domenica 3 Settembre 2023. 1^ Giornata di serie D domenica 10 Settembre 2023.

F.P.