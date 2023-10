Tre vittorie in tre incontri: il Tennis Giotto supera il Ronchiverdi in A2

Arezzo, 16 ottobre – Terza vittoria consecutiva per il Tennis Giotto in serie A2. La prima squadra maschile del circolo aretino ha espugnato il delicato campo del Ronchiverdi di Torino con il punteggio di 4-2 e, forte di tre successi in tre incontri, ha consolidato il primo posto nella classifica del proprio girone.

Tra i protagonisti della formazione capitanata da Alessandro Caneschi sono rientrati i ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Tennis Giotto che, alla prima esperienza in A2, hanno dimostrato la loro preparazione e il loro carattere anche nel secondo più importante campionato nazionale, risultando decisivi per l’esito finale del match.

Il primo punto contro il Ronchiverdi è stato messo a segno da Filippo Alberti che ha superato Tommaso Vescovi per 6-0 e 6-3, poi il raddoppio è arrivato per merito di Guelfo Baldovinetti al termine di un equilibrato match con Filippo Anselmi dove ha perso il primo set per 1-6 e ha ribaltato il punteggio nei due set successivi con un doppio 6-2.

I singoli sono terminati con la rimonta dei torinesi che sono riusciti a portarsi sul 2-2 con Stefano Baldoni e con Pietro Fanucci che si sono arresi rispettivamente per 2-6 e 3-6 con Edoardo Lavagno e per 5-7 e 4-6 con Francesco Scarpa. Particolari emozioni sono poi arrivate nei doppi con il nuovo sorpasso del Tennis Giotto firmato dalla coppia con Baldovinetti e Andrea Pecorella che si sono imposti per 6-2 e 6-4 su Anselmi e Vescovi.

L’incontro è stato infine deciso dall’impresa di Baldoni-Fanucci che, opposti a Lavagno- Scarpa, hanno lasciato agli avversari il primo set per 4-6, hanno pareggiato il risultato al secondo set per 6-3 e infine hanno trovato il successo al terzo set con un 10-7 che è valso il punto per il definitivo successo del circolo aretino.

La quarta giornata di campionato è ora fissata per domenica 22 ottobre quando il Tennis Giotto tornerà a giocare tra le mura amiche dell’impianto di via Divisione Garibaldi dove, con ingresso gratuito, è attesa la sfida contro lo Sporting Club Sassuolo con inizio dalle 10.00.