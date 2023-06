Tre acquisti fatti, uno quasi Sabato la rosa al completo

di Giustino Bonci

Cinque giorni, come nella celebre canzone di Michele Zarrillo, e dal 1° luglio sarà possibile scoprire di che panni vestirà la nuova Aquila, costretta a rifondare da zero l’organico dopo l’addio al professionismo. Si sa, in via ufficiosa, che il Montevarchi 2023 -2024, chiamato a recitare per tradizioni un ruolo non banale nella prossima Serie D è stato già disegnato con largo anticipo dal direttore sportivo Nicola Del Grosso, su input della dirigenza e in sintonia con l’allenatore Simone Calori. Adesso, però, i contatti attivati e le dichiarazioni d’intenti dei giocatori i dovranno sfociare nel classico "nero su bianco". Al momento, nonostante la cortina di silenzio calata dal sodalizio di via Gramsci sulla genesi della "rosa", pare certo l’arrivo dall’Aglianese del portiere Andrea Spurio (‘98), del centrocampista Max Benucci (pure del ‘98) dal Terranuova Traiana e del centrale difensivo del 2002 Leonardo Francalanci dallo Scandicci.

Della lista potrebbe far parte anche un altro centrocampista, Alberto Muscas (‘97) del Poggibonsi, ben noto per aver militato nella Sangiovannese. E’ lecito attendersi, ad ogni modo, più di una sorpresa, vista la rivoluzione totale nello spogliatoio.

Ci sono al tempo stesso delle certezze. La prima è che del gruppo retrocesso non rimarrà nessuno. O meglio si confida trattenere almeno alcuni giovani della Primavera 4 che hanno raggiunto la finale play–off di categoria e colmerebbero la necessità di un parco "under" di livello per l’Interregionale. Sarà questo il campionato di pertinenza degli aquilotti, è tramontata realisticamente la prospettiva di una riammissione, vista la precedenza di altre compagini che hanno perso la C ai play–out. Non solo. I calciatori, anche di lungo corso, che hanno militato nel club valdarnese stanno attendendo gli sviluppi del mercato della Lega Pro. Il discorso vale anche per due atleti contattati subito per un’eventuale riconferma, l’attaccante esterno Gabriele Kernezo (‘97) a suo tempo pupillo di Del Grosso, e il bomber della passata stagione Giulio Giordani (‘94). Entrambi sperano di restare tra i professionisti, il secondo piace all’ Avellino e alla Torres.