Arezzo 31 marzo 2018 - A Pasqua, gran giornata al Toscana Tour, prestigioso evento internazionale di equitazione cominciato il 13 marzo scorso e che finirà domenica prossima 8 aprile.

L’intensa giornata comincerà la mattina e si concluderà nel pomeriggio. Solo a Pasquetta una giornata di pausa prima dell’ultima settimana.

In gara cavalieri e amazzoni provenienti da oltre quaranta nazioni per contendersi un montepremi totaledi quasi 800.000 euro.

Il concorso internazionale di salto ostacoli richiama nei campi gara dell’Equestrian Centre concorrenti di livello.

La struttura creata da Ita Marzotto, da otto anni è gestita molto bene da Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini e quest’anno festeggia i 15 anni dalla prima edizione svoltasi nel 2003.

Certamente un traguardo importante per un concorso che ha visto saltare nei campi gara aretini i più forti interpreti del panorama equestre internazionale.

Anche in questa edizione 2018 ci sono cavalieri del calibro di Yur Vrieling, vice campione olimpico a squadre a Londra 2012 e Martin Fuchs, giovane cavaliere svizzero, medaglia di bronzo a squadre ai campionati Europei di Aachen e autore di belle prove ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. E ancora Olivier Philippaerts, cavaliere storico del Toscana Tour insieme al padre Ludo e al fratello Nicola.

Di spessore anche gli italiani, con Emanuele Gaudiano, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Piergiorgio Bucci, uno dei protagonisti dell’impresa di Piazza di Siena 2017 con la vittoria della tappa di Roma di Coppa delle Nazioni che mancava all’Italia da 32 anni, e medaglia d’argento ai campionati Europei di Windsor nel 2009.

E come non ricordare il tre volte campione italiano Emilio Bicocchi e il grande Gianni Govoni, che ha partecipato a 2 Olimpiadi, 3 campionati del Mondo, 10 Europei, 3 giochi del Mediterraneo e una finale di Coppa del Mondo.