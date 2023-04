Toscana Tour, oggi sfide da non perdere

Sventola il tricolore italiano al Toscana Tour. Vittoria del giovane cavaliere senese Guido Franchi nella 140 del Silver Tour.

In sella a Argentina Fmdel B il portacolori dell’Esercito Italiano ha avuto la meglio sull’altro italiano Massimo Grossato in seconda posizione con Camilla du Chanu e sul cavaliere della Lettonia Kristaps Neretnieks con Just Kannan. Nella categoria 150 del Gold Tour prima posizione per la Francia con Guillame Batillat, seconda la Svizzera con Steve Guerdat e terzo posto per la Germania con Michael Jung. Quinta posizione per l’amazzone italiana Francesca Ciriesi in sella a Cape Coral. Oggi due sfide da non perdere nel campo in erba Boccaccio: la mattina il Piccolo Gran Premio e nel pomeriggio il Gran Prix del Gold Tour.