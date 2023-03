Toscana Tour, è il Gran premio delle donne

di Sonia Fardelli

Pubblico delle grandi occasioni e tanto agonismo per il Gran premio che ha chiuso questa prima settimana del Toscana Tour. Non ha gareggiato il campione olimpico Peder Fredricson, già giunto in città, ma che ha preferito lasciare qualche giorno di riposo ai suoi cavalli per ambientarsi al meglio prima di affrontare categorie di salto ostacoli così impegnative. Lo vedremo in lizza domenica prossima.

A volare letteralmente sugli ostacoli ieri è stata invece l’amazzone tedesca Jorne Sprehe in sella a Hot Easy, che con classe e naturalezza estrema ha finito la gara in 38“80 senza che nessuno dei pur agguerriti avversari riuscisse a starle dietro.

In seconda posizione l’olandese Gert Jan Bruggink con Vigalio Sho Z e terza posizione per l’Irlanda con Jenny Rankin. Poi gli italiani Giuseppe Rolli con un meritatissimo quarto posto, Filippo Bassan quinto e Fabio Brotto sesto. In settima posizione l’asso britannico Jack Whitaker, in ottava la Svizzera con Jane Richard.

Nona posizione per l’amazzone italiana Aurora Bortolazzi e decima la svedese Erica Swartz. Dietro di loro campioni dell’equitazione del calibro di Roger Yves e Nicolas Bost, Emanuele Gaudiano, Alberto Zorzi, Natale Chiaudani e Giulia Martinengo.

A premiare i protagonisti del Gran Prix anche l’assessore comunale Alessandro Casi: "Un grande evento - ha detto complimentandosi con gli organizzatori - oltre mille cavalli in gara e tante persone giunte in città. Abbiamo raggiunto un importante feeling con l’Arezzo International Horse: siamo loro molto vicini e pronti a dare una mano per il Toscana Tour che ogni anno porta tanti stranieri in città".

Soddisfatto anche Riccardo Boricchi, patron dell’evento: "E’ andato tutto per il meglio - ammette - ed anche in questa prima settimana abbiamo avuto numeri importanti con in campo tanti big dell’equitazione. La struttura ha superato alla grande questo primo esame e tutti sono rimasti soddisfatti per l’organizzazione e la qualità dei nostri campi gara".

Il piccolo Gran premio, finale del Silver Tour, disputato domenica mattina ha visto al via 68 binomi. A mettere la firma sulla categoria è stata l’amazzone irlandese Jessica Burke in sella a Inpulss una fenmina olandese del 2013 con la quale ha portato a termine la performance più veloce in 37“80. Ottima la prestazione del giovane carabiniere Giacomo Casadei che ha messo a segno una prova impeccabile in sella a Evitason Van’t Paradijs, un cavallo belga di tredici anni in sella al quale ha fermato il cronometro su 38“34. Terzo posto ancora per l’Irlanda con Coen Williams in sella a Conthanja. Poi di nuovo il tricolore italiano con il quarto posto di Maria Giulia Magli, il quinto di Elisa Chimirri e l’ottavo di Andrea Benatti.