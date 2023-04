Toscana Tour carioca Il trionfo di Zanotelli

AREZZO

Il cavaliere brasiliano Marlon Modolo Zanotelli (nella foto), vincitore di due medaglie d’oro ai Giochi Panamericani, in sella a Harwich Vdl si aggiudica il gran Premio della terza settimana del Toscana Tour disputato il giorno di Pasqua di fronte a un calorosissimo pubblico. In seconda posizione la Svizzera con Steve Guerdat in sella a Albfuehrewn’s Maddox e terza la Francia con Francois Xaviere Boudant con Brazyl du Mezel. Prima degli italiani in ottava posizione l’amazzone Francesca Ciriesi con Cape Coral e in decima posizione Emanuele Gaudiano con Forewer. Nel Piccolo Gran Premio prima posizione per la Svizzera con Niklaus Rutschi, seconda la Germania con Tobias Meyer e terza la Danimarca con Kamilla Ladefoged Rasmussen. In quinta posizione ancora l’italiano Emanuele Gaudiano questa volta in sella a Stalensky. In undicesima posizione Fabio Brotto con Caio Largo e in quindicesima Graziano Tazzi in sella a Mash Ipei. Va così un archivio la terza settimana del Toscana Tour edizione 2023. Un’edizione che sta tornando ai livelli del pre Covid con tanti cavalli in lizza, oltre 1200 iscritti, e con cavalieri provenienti da ogni angolo del mondo e molti dei quali in testa alla classifica mondiale del salto ostacoli. Raggiante Riccardo Boricchi, che insieme a Carlo Bernardini gestisce da anni l’Arezzo International Horse.

"E’ finita la terza settimana con un Gran Prix a 4 stelle e con un montepremi di 100mila euro. Uno spettacolo incredibile per il pubblico di Arezzo arrivato in grandi numeri nella giornata di Pasqua a San Zeno. Alla fine, dopo un’agguerrita battaglia sugli ostacoli, ha vinto uno dei più grandi cavalieri al mondo. Bella prova anche dello svizzero Guerdat. Arrivederci alla quarta settimana, siamo davvero fieri del Toscana Tour". Da oggi riprenderanno le gare cin le categorie riservate ai giovani cavalli e da venerdì prossimo in poi si assisterà alle finali del Bronze, Silver e Gold Tour. Nel week in contemporanea con il Toscana Tour negli impianti di San Zeno ci sarà anche la prima tappa dell’Italia Champions Tour che dopo aver toccato diverse regioni, tra cui anche la Sicilia, si concluderà a novembre alla Fieracavalli di Verona.

Sonia Fardelli