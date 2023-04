Tortorelli dell’Alga protagonista a Grosseto

Un terzo posto e tanti positivi piazzamenti per l’Alga Atletica Arezzo nella prima prova dei campionati di società interprovinciali della categoria Cadetti. La manifestazione ha riunito atleti e atlete del biennio 2008-2009 che, a Grosseto, si sono confrontati con i coetanei delle società aretine, senesi e grossetane nelle diverse specialità di corsa, salti e lanci. Il miglior piazzamento porta la firma di Francesco Tortorelli che, al primo anno tra i Cadetti, si è classificato terzo nel salto in lungo con l’ottima prestazione di 5.26 metri, ma il gruppo dell’Alga Atletica Arezzo ha sfiorato anche altre medaglie con i quarti posti di Carlotta Anatrini nel salto in alto con 1.40 metri, di Gemma Fabbriciani nel salto triplo con 8.96 metri, di Francesca Fantucci nei 300 ostacoli con 57 secondi e di Chiara Marraghini nel lancio del disco con 15.67 metri. Edoardo Giaccherini, invece, è arrivato quarto negli 80 piani con 10 secondi e ha poi impreziosito la propria partecipazione ai campionati di società interprovinciali con un quinto posto nei 300 ostacoli.