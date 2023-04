Torneo internazionale Masaccio Una vetrina per 200 cestisti baby

SAN GIOVANNI

Oltre 200 cestisti italiani e stranieri, 11 e 12 anni Esordienti, decine di tecnici ed addetti alle squadre, tante famiglie, con amici e parenti degli atleti, in totale oltre 300 persone, anche valdarnesi, caratterizzeranno la sesta edizione del torneo internazionale Masaccio in programma da venerdì 28. E saranno presenti 16 squadre, di cui 12 italiane e 3 straniere, Israele, Romania e Croazia. Sono quattro anni che la manifestazione era stata rinviata per la pandemia. Organizza la Cmb Valdarno, fondata e diretta da Paolo Spaghetti, che accoglie ed educa alla pallacanestro circa 200 giovani, maschi e femminile.

Nei quattro giorni di gare saranno impegnati tutti i palazzetti, palestre scolastiche ed il Palagalli. Le squadre partecipanti al torneo sono 16, di cui 13 italiane e 3 straniere, Israele, Croazia e Romania. Le squadre sono divise in 4 gironi, ognuno di quattro, Maccabi Haifa, Pass Roma, Sba Arezzo, Favaro Veneto, Puris Pazin, Cmb Osimo, Cmb Valdarno, Olimpia Legnaia, Dan Dacian Bucarest, Team Up Roma, Aurora Desio 94, Basket Reggello, Olimpia Roma, D.B. Livorno, Pall. Agliana e Esquilino. Una grande manifestazione sportiva.

Giorgio Grassi