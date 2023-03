Torneo di Viareggio Sfida alla Samp per la qualificazione

Dopo aver conquistato una doppia storica vittoria nelle rispettive competizioni, per la juniores dell’Arezzo e per le ragazze della Primavera amaranto è già tempo di tornare in campo per l’ultimo e decisivo turno del girone di qualificazione della Viareggio Cup e della Viareggio Women’s Cup. In palio per entrambe le formazioni il passaggio alla fase successiva.

I ragazzi di Bernardini saranno impegnati questo pomeriggio, a Lerici, contro la Sampdoria (fischio d’inizio ore 15). I blucerchiati sono a punteggio pieno e agli amaranto servirà una vittoria per poter sperare nella qualificazione.

Le ragazze di Leoni, invece, affronteranno il Westchester United alle 11 al Marco Polo Sports Center di Viareggio. Anche alla squadra femminile serve un successo con molte reti e contestualmente che la Fiorentina batta la rappresentativa

Lnd per accedere alla finale dove ad attenderle ci sarebbe il MIlan.