Torneo di Viareggio Debuttano gli amaranto

Il grande giorno per la juniores nazionale dell’Arezzo è arrivato. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, gli amaranto debuttano nel Torneo di Viareggio. Allo stadio Sartiani di Montagnano l’avversario dei ragazzi di Bernardini sarà il Grosseto. Per il club di viale Gramsci si tratta di un ritorno nel prestigioso torneo internazionale giovanile a 17 anni dall’ultima partecipazione che dà ulteriore lustro in concomitanza con il centenario del cavallino. L’Arezzo è inserito nel girone 6 insieme a Sampdoria e Uyss New York, oltre al Grosseto. Dopo il derby toscano, gli amaranto torneranno in campo giovedì, a Castiglion Fiorentino, per affrontare gli americani nella seconda giornata della fase eliminatoria per poi concludere gli incontri del raggruppamento sabato 25 marzo, a Lerici, contro la squarda blucerchiata.

Il regolamento prevede il passaggio del turno per le prime due classificate di ciascun girone.