Torna a giugno l’Arretium Cup Il torneo raddoppia le sfide

di Matteo Marzotti

L’Arretium Cup raddoppia. Il torneo di calcio giovanile spegne undici candeline e lo farà nel weekend dal 9 all’11 giugno proponendo un ricco programma con ben 16 club professionistici ai nastri di partenza, tutti con formazione under 12, e ben 16 club dilettantistici under 13. Ma prima di questo l’Olmoponte metterà in piedi la prima edizione del torneo denominato ‘Città di Arezzo’ in calendario il 27 e 28 maggio, un pò a rodare e scaldare i motori in vista dell’evento più importante in termini di numeri e non solo che animerà il mese di giugno. Il ‘Città di Arezzo’ si svolgerà sulla base di sei gironi da tre formazioni ciascuno con la partecipazione di 8 club professionistici under 11 e 10 club dilettantistici under 12. Per la precisione le squadre impegnate in questa manifestazione sono Empoli, Lazio, Perugia, Pisa, Cesena, Montevarchi, Boreale Roma, Grifone, Faellese, Roma, Spezia, Prato, Pro Soccer, Sangiovannese, Santa Firmina, Terranuova Traiana, Sporting Trestina e Olmoponte. I gironi, sia quelli iniziali che finali, saranno dedicati a monumenti e località della città di Arezzo e delle quattro vallate. Nel secondo fine settimana di giugno spazio poi all’Arretium Cup che cresce come non mai.

Dalle 16 formazioni tradizionali si passa alle 32 partecipanti grazie anche – come sottolineato dai dirigenti dell’Olmoponte – alla collaborazione con l’Arezzo Football Academy. Le 16 società professionistiche rispondono ai nomi di Maribor Slovenia, Olimpija Ljubljana Slovenia, Atalanta, Torino, Bologna, Cesena, Empoli, Fiorentina, Roma, Spezia, Pisa, Sassuolo, Perugia, Udinese, Pescara e Aquila Montevarchi. Per quanto riguarda le formazioni dilettantistiche saranno presenti l’Arezzo, Rive de Gier, Rosina, Donatello, Real Capistrello, Sangiovannese, Terranuova Traiana, Arezzo Football Academy, Sansepolcro, Pontevecchio, Città di Castello, Bibbiena, Sporting Trestina, Castiglion del Lago, Prato e Olmoponte. Ma l’Arretium Cup non sarà solo un evento di sport. "L’obiettivo è quello di far conoscere la nostra città, le sue bellezze – spiega il presidente Marco Treghini – a tutti i ragazzi che scenderanno in campo, ai loro dirigenti, genitori e accompagnatori".

Capitolo a parte lo meritano anche i protagonisti extra calcio, passando anche da Ciccio Graziani che darà il calcio di inizio alla manifestazione. L’Olmoponte riproporrà l’appuntamento con il premio ‘Arezzo la terra dei grandi’ che vedrà la consegna dei riconoscimenti al primario Massimo Resti, direttore dell’azienda ospedaliera Meyer, alla giornalista Sara Benci, a Daniele Bennati ct della selezione azzurra di ciclismo, agli Avanzi di Balera, e a Guglielmo Manzo, presidente dell’Arezzo per il ritorno in serie C del Cavallino.