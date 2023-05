Tifoseria in ansia dopo lo sfogo di Merli

SAN GIOVANNI

Solo uno sfogo o una reale volontà di lasciare dopo sette anni di permanenza al timone della società? I tifosi della Sangiovannese si interrogano sul futuro della squadra bianco azzurra, dopo le parole riportate domenica in sala stampa da Marco Merli (nella foto) che ha ufficializzato l’intenzione di farsi da parte qualora giungessero offerte, concrete, per il sodalizio di Piazza Arduino Casprini. A Merli non sono andati giù alcuni post apparsi sui social – nei quali si è chiesto e si richiedono tuttora campionati diversi rispetto agli ultimi anni – oltre ad altri aspetti che sommati tra di essi hanno portato a questa sua presa di posizione che ha, in maniera concreta, macchiato una giornata che doveva essere di festa per aver conseguito, per il decimo anno consecutivo, la permanenza nella massima serie dilettantistica nazionale. Merli, assieme ad altri personaggi tutti del posto, rilevò la Sangiovannese in forte crisi economica dalle mani di Giuseppe Perpignano nel dicembre del 2016, ha praticamente rimesso in sesto i conti dopo tanti sacrifici e ottenuto, aldilà delle varie vicissitudini, una qualificazione ai play-off nel primo anno di gestione e cinque salvezze, con tre delle quali giunte all’ultimo soffio a 90 minuti dal termine. Quel che accadrà nelle prossime ore non lo si può certo sapere, l’unica cosa certa è che lo stesso imprenditore assieme agli altri dirigenti facenti parte dell’esecutivo si sono presi alcuni giorni di riposo.

Massimo Bagiardi