Thomas Castaldo al Castiglionese, le ultime novità dal mercato di Arezzo

AREZZO

Un altro innesto per il reparto offensivo della Castiglionese. Il club viola ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo di Thomas Castaldo, punta classe 2004. Un elemento cresciuto nel vivaio del Parma e che ad Arezzo si è fatto le ossa passando dal vivaio del Cavallino. Qui è risultato essere il miglior marcatore della formazione Juniores Nazionale 2021-2022 meritandosi nella scorsa estate un periodo di allenamento in prima squadra prima del passaggio al Terranuova Traiana. Attaccante centrale ma pronto ad adattasi sull’esterno, Castaldo di fatto completa il reparto avanzato di Roberto Fani dove Falomi rappresenta ad oggi l’uomo più esperto. Il Pieve al Toppo nel frattempo sistema la difesa. Arriva in giallorosso Fabio Magnani, nelle ultime stagioni al Capolona Quarata. Si muove anche la Castelnuovese. Gli amaranto vogliono una pronta risalita nelle categorie superiori ed ecco allora che la scelta per rinforzare centrocampo e difesa è ricaduta su Lorenzo Innocenti, classe 2000, reduce dall’esperienza con il Bucine, e il terzino classe 2001 Federico Roghi dal Pestello. Tempo di conferme in quel di Spoiano. La formazione gialloblù potrà puntare e contare ancora su Claidi Arapi e Michele Bernardini, due elementi di esperienza e qualità per una rosa che cercherà di trovare qualcosa più di una semplice salvezza. Scendendo in Terza categoria il Bucine ha confermato quattro pedine. Continueranno a vestire la maglia arancioverde Andrea Dori, Niccoló Fabbrini, Francesco Manganello e Davide Tata. Sul fronte ripescaggi sono attese novità già nel corso di questa settimana. La fusione tra Santa Firmina e Olmoponte ha liberato un posto in Seconda a cui ambisce la Fulgor Castelfranco. L’Atletico Levane prepara il salto in Prima e a quel punto toccherebbe alla Tuscar il passaggio d’ufficio in Seconda categoria. Motivi per i quali sia Fulgor che Tuscar per adesso tengono in attesa i rispettivi mercati.

Matteo Marzotti