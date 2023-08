Testini rilancia la Sansovino a Monte San Savino: "Vogliamo subito il massimo"

Da stamani si inizia a fare sul serio. La Sansovino vara una nuova stagione in Promozione, dopo aver trascorso il mese di luglio al ritmo di una seduta a settimana, agli ordini del nuovo allenatore Enrico Testini (nella foto). Reduce dall’esperienza con l’Asta con cui è salito dalla Promozione in Eccellenza, Testini cerca il bis a Monte San Savino. Sette gli arrivi, oltre dieci le partenze. Una rosa rivoluzionata per puntare decisamente in alto. "Sono arrivati ragazzi come Bonechi e Chottong che ho allenato ad Asta, ma anche altri che mi auguro possano amalgamarsi al più presto con i giocatori confermati - spiega Testini - l’obiettivo di questa prima fase sarà proprio questo. Formare il gruppo. Poi si potrà parlare di idee e quant’altro". Vincere non è mai facile, ma per la Sansovino è l’obiettivo della prossima stagione. "Vorrei provare a ripetere quanto fatto nella passata stagione - confessa Testini - quando la società mi ha presentato il suo progetto ho capito che c’erano le basi per poter costruire qualcosa di importante". Certo è che il girone si preannuncia quanto mai ostico. "Al momento sappiamo poco al riguardo, comunque credo che avremo con noi le compagini senesi e le fiorentine. Porta Romana, forse Settignanese, Grassina, giusto per fare qualche nome non sono certo squadre che vorranno essere comparse in questo campionato. Il livello sarà decisamente alto".

La Sansovino ha deciso di alzare i giri fin da subito nel precampionato alle porte. Dopo i test con Viciomaggio (23 agosto) e Cortona Camucia (26 agosto) il 30 spazio al test interno contro la Sangiovannese.

Matteo Marzotti