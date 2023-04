Testini: "La salvezza non è scontata"

Dopo aver battuto la Torres a Sassari, l’Arezzo femminile si è ripetuta anche al Comunale contro il Trento domenica scorsa grazie a una doppietta di Razzolini, autentica trascinatrice in questa fase delicata della stagione. Unite alla vittoria casalinga contro il Chievo di inizio aprile, sono tre i successi consecutivi delle ragazze del tecnico Testini, che hanno permesso alle amaranto di allungare sulla zona retrocessione. Attualmente, infatti, sono sette i punti di vantaggio nei confronti del Tavagnacco terzultimo. Proprio la compagine friulana, però, sarà la prossima avversaria dell’Arezzo, che è dunque attesa da un’altra trasferta fondamentale dopo quella in Sardegna per chiudere un trittico da brividi che può valere una stagione. "Ancora è lunga – ha avvertito Testini dopo la vittoria di domenica – perché la Torres ha vinto a Ravenna e lo stesso Tavagnacco ha fatto risultato a San Marino. Noi negli ultimi quattro turni dovremo affrontare Cittadella, Napoli e Lazio che si stanno giocando la vittoria del campionato".