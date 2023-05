Terzo posto in palio per la Sansovino Ostacolo Larcianese

MONTE SAN SAVINO

Ultimo atto della stagione per il campionato di Promozione. Oggi pomeriggio alle 16 spazio alla finalissima in chiave playoff tra Lanciotto Campi e Geotermica, sul neutro di Castelfranco, e la finale per il terzo e quarto posto tra Larcianese e Sansovino che alla stessa ora si affronteranno sul neutro di San Gimignano. Per i ragazzi di Marco Iacomoni (nella foto) l’ultimo impegno ufficiale della stagione dovrà essere all’insegna del massimo impegno per provare a cancellare in primis il passo falso di domenica scorsa che è costato la finalissima che mette in palio un posto in Eccellenza, e poi perchè non è mai detta l’ultima parola. Al momento pensare e sperare che il terzo possa dare accesso al massimo torneo regionale è difficile. La finale per il terzo e quarto posto serve per stilare una graduatoria di merito da cui attingere eventualmente. Ecco perchè vincere oggi oltre a chiudere in bellezza potrebbe lasciare comunque aperto un piccolo spiraglio per il futuro. Intanto ci sono 90 minuti in cui servirà dare tutto, gettando il cuore oltre tutti gli ostacoli che potrebbero emergere in sfida a dir poco particolare. Il regolamento, per l’occasione, prevede in caso di parità due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se dovesse ancora persistere la parità spazio ai calci di rigore.