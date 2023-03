Terranuova Traiana Calori ritrova Bega

Si muovono le acque in casa Terranuova Traiana in vista della gara esterna di domenica a Poggibonsi. Alessandro Bega, dopo aver saltato la partita casalinga con il Trestina a causa dell’espulsione rimediata ad Altopascio, torna a disposizione di Simone Calori per rafforzare il reparto difensivo. Chi invece dovrà fare attenzione sul manto erboso dello Stefano Lotti è Jacopo Cioce. Il centrocampista cresciuto nella Primavera della Sampdoria rientra tra i diffidati e potrebbe rischiare di saltare lo scontro diretto con l’Orvietana in programma il 12 marzo al Matteini. Martedì sono ripresi come di consueto gli allenamenti e nel preparare il match il tecnico biancorosso terrà in considerazione un’assenza di peso tra le fila dei leoni giallorossi. Il giudice sportivo ha infatti inflitto una giornata di squalifica all’attaccante Vieri Regoli, espulso per somma di ammonizioni nella trasferta di Ghivizzano. Il bomber fiorentino, ex Montevarchi e Sangio con 14 reti all’attivo in questa stagione, segnò il gol del 3-0 al 27’ del secondo tempo nella partita di andata tra i valdarnesi e i valdelsani. Il Terranuova cerca nel frattempo di dimenticare la sconfitta casalinga di domenica scorsa con il Trestina.

Una battuta d’arresto pesante in una gara che valeva doppio. Terranuovesi adesso bloccati a 24 punti, uno in più soltanto rispetto alle ultime della classe.

Francesco Tozzi