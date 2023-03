Terranuova, test con lo Scandicci Calori spera di recuperare Bega

TERRANUOVA

Simone Calori cercherà di sfruttare al meglio questo turno di riposo per fare il punto con i suoi in vista della ripresa del campionato il prossimo 1 aprile. Potrà farlo già a partire da questa mattina in una competizione sfidante per il Terranuova Traiana.

A partire dalle 10,30 è infatti previsto un test-match allo stadio comunale Mario Matteini contro lo Scandicci di Mirko Taccola. La gara servirà ad entrambe le compagini come un’opportunità di crescita e confronto in un momento assai delicato. I biancorossi hanno ripreso giovedì scorso gli allenamenti dopo una pausa prolungata di tre giorni rispetto al consueto programma stabilito dall’allenatore. Dopo la partita di stamani, il team di Calori tornerà nuovamente in campo lunedì per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Flaminia. Terranuova che si trova virtualmente in zona retrocessione a 27 punti, ma il gruppo di coda del girone E è particolarmente affollato.

Con lo stesso punteggio troviamo Montespaccato e Sporting Trestina, mentre con soli 3 punti di scarto ci sono Città di Castello e Orvietana e la zona salvezza diretta è ad appena 31 punti. Basta quindi veramente poco per invertire la rotta e scalare la classifica oltrepassando il limite acque sicure. Se da un lato il Terranuova Traiana non se la passa bene in questo periodo, dall’altro non si può dire che lo Scandicci goda di ottima salute. È vero, i blues sono reduci da un 2-2 nello scontro diretto al Turri con la Bagnolese e occupano invece l’ultimo slot della fascia play-out. Con 32 punti, i fiorentini distano 3 lunghezze da un potenziale ritorno in Eccellenza. Calori attende l’incontro con la settima della classe, una formazione più che imprevedibile. E nel frattempo spera di recuperare Bega.

Francesco Tozzi