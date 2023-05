Terranuova si gioca tutto Playout a Sansepolcro

È ufficiale: Grosseto-Terranuova Traiana dei playout di serie D si giocherà allo stadio Buitoni di Sansepolcro domenica alle ore 16. Nessuna sospensione, dunque, per attendere un pronunciamento della Procura Federale sul caso Seravezza, come inizialmente auspicato dal club maremmano. La Lega nazionale dilettanti, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato che si giocherà regolarmente e, considerata la squalifica dello stadio Zecchini fino a fine mese, la scelta è ricaduta sull’impianto della Valtiberina.

Un fatto "incomprensibile" per il Grifone, che sarà impegnato in una lunga trasferta, per di più senza i propri tifosi al seguito. Nella giornata di ieri sono passate al vaglio numerose alternative.

Lo stadio Lotti di Poggibonsi è stato cassato immediatamente, dato che ospiterà il match dei playoff tra i valdelsani e il Follonica Gavorrano.

Poi sono spuntati fuori il Franchi di Siena, il comunale di Colle Val d’Elsa, il Fedini di San Giovanni e appunto il Malservisi Matteini di Gavorrano. Alla fine si è optato per Sansepolcro, a portata di mano per i valdarnesi, lontano anni luce, invece, per i grossetani.

In vista dello spareggio di domenica, è intervenuto il direttore generale del Terranuova Traiana, Simone Finocchi: "Aver evitato la retrocessione diretta in un campionato di questa difficoltà è per noi un obiettivo centrato. È chiaro però - ha precisato il dg - che non possiamo accontentarci di questo, infatti domenica dovremo giocarcela fino in fondo. La volontà di mantenere la categoria è massima e siamo determinati a portare a casa il risultato, consapevoli del blasone degli avversari e ricordando che sarà necessaria la vittoria visto che ci troveremo fuori casa". Dal momento che la partita si terrà in campo neutro e a porte chiuse, entrambe le società biancorosse stanno lavorando affinché sia possibile trasmettere la diretta streaming dell’evento in programma al Buitoni.

Francesco Tozzi