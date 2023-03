Terranuova, rabbia Calori

TERRANUOVA

"Non mi piace invece aver perso in questo modo". Simone Calori non ha apprezzato la prestazione dei suoi al Matteini. Il tecnico biancorosso ha ammesso che la sconfitta con l’Orvietana è stata frutto di alcune scelte sbagliate fatte sul campo. Critiche anche per l’arbitro Gianluca Guitaldi, colpevole di una direzione approssimativa. "Sono rammaricato – ha spiegato – per come è andato il primo tempo, perché in quella fase potevamo portare il risultato a casa. Poi la gara è stata condizionata da alcune scelte e mi riferisco all’arbitraggio. Non voglio trovare alibi per difendere la squadra, ma sapevamo chi avrebbe diretto la gara. Sul gol di Omohonria c’erano tre falli precedenti e lo stesso nel primo tempo quando ha lasciato correre su episodi chiaramente da segnalare". Poi arriva la strigliata al gruppo di Sacconi e soci. "Guardando a quanto abbiamo fatto, siamo riusciti a gestire la partita in modo negativo e i ragazzi lo sanno benissimo. Sono mancati anche i cambi che potevano fare la differenza, perché quando non hai Vezzi, Bega e Gautieri sei costretto a fare esordire degli under in una sfida delicata".

Francesco Tozzi