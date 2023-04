"Terranuova più carico che mai" Bomber Sacconi esalta la prova

di Francesco Tozzi

È "un campionato pazzo", per dirla con le parole del tecnico biancorosso Simone Calori. È un campionato in cui il suo Terranuova Traiana riesce a sconfiggere delle vere e proprie corazzate che puntano al salto di categoria, come Arezzo, Pianese, Poggibonsi e la stessa Sangiovannese, che tiene ancora d’occhio i play off. Ed è allo stesso tempo un campionato in cui il club del presidente Mauro Vannelli è costretto a capitolare in occasione di importantissimi scontri diretti. Visto l’andamento delle ultime tre partite, Calori si sarebbe accontentato anche di un semplice pareggio. Invece i terranuovesi sono tornati in piazza Coralli con l’intero malloppo. Questo grazie anche alla performance del capitano Alessio Sacconi, l’uomo partita che sale così a quota 7 centri stagionali. "Venivamo da un brutto periodo – ha spiegato Sacconi – ed era importante dare un segnale. Siamo venuti a San Giovanni sapendo che non avremmo avuto nessuno sconto e così è stato. Ci siamo presi tre punti che ci servivano tantissimo".

La doppietta del numero 11 ha permesso ai biancorossi di archiviare la pratica derby. "Non sono riuscito a calciare bene il rigore – ha proseguito – ma per fortuna il pallone alla fine è andato in porta. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi nel gestire la partita e abbiamo messo in campo una prestazione da squadra matura e compatta, riuscendo a portare a casa il risultato. Ho quasi sfiorato la tripletta. Potevo fare certamente meglio, ma ero davvero esausto nel finale di gara". Una fondamentale boccata d’ossigeno, dunque, per Sacconi e soci, che rimette in pista la squadra in vista delle quattro sfide decisive che avranno luogo dopo le festività pasquali. "La classifica resta corta – ha precisato il capitano – abbiamo ridotto le distanze con la zona play-out e siamo riusciti a dare un segnale a tutti, anche a coloro che credevano che il Terranuova Traiana avesse mollato, anzi. Il Terranuova è più carico che mai e nelle ultime quattro partite del campionato cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per riuscire a giocarci la salvezza".

Il riferimento è al clima di contestazione che si è venuto a creare sabato scorso al termine della gara con il Flaminia al Matteini, persa per 3-1 dalla compagine locale. Anche l’allenatore aveva puntato il dito verso parte della tifoseria e della dirigenza terranuovese per gli attacchi rivolti ai giocatori dopo la terza sconfitta consecutiva. Adesso l’allarme pare momentaneamente rientrato e all’ombra del Pratomagno si continua a festeggiare la vittoria sui cugini valdarnesi. Come all’andata, il confronto tra le due squadre è avvenuto all’insegna del fair play. Prima del fischio d’inizio, infatti, il presidente del comitato biancazzurro Marco Merli ha omaggiato Stefano Chienni, responsabile dei rapporti istituzionali del Terranuova Traiana e già storico dirigente e collaboratore della Sangiovannese.