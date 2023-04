Terranuova pareggia e aggancia il Castello Ora la sfida diretta

TERRANUOVA TRAIANA

1

GROSSETO

1

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli, Farini, Artini (18’ s.t. Petrioli), Bega, Cioce, Gautieri (40’ s.t. Neri), Meucci (28’ s.t. Schinnea), Massai, Dema (28’ s.t. Maloku), Benucci, Sacconi. All.Calori.

GROSSETO (3-5-2): Nannetti, Crivellaro, Bruno, Cretella (45’ s.t. Caprioli), Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti, Gomes, Giustarini (25’ s.t. Cesaroni), Moscatelli (41’ s.t. Battistoni).

Allenatore: Cretaz Arbitro: Petraglione di Termoli (Longobardi-Ferraro) Reti: 33’ p.t. Pasciuti, 8’ s.t. Benucci (R)

Note: ammoniti Artini, Dema, Massai, Giustarini, Gomes, Pasciuti, Moscatelli.

TERRANUOVA – Finisce in parità l’attesa sfida tra Terranuova Traiana e Grosseto. Un punto che il club di piazza Coralli non disdegna in vista del rush finale, che indicherà una sola strada: spareggi o retrocessione. I padroni di casa si fanno subito minacciosi. Al 6’ Benucci serve Sacconi che intercetta di testa, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. È ancora il capitano che al 27’ dribbla tre avversari, tenta la conclusione, ma il tiro è debole e finisce tra le mani di Nannetti. Choc alla mezzora. Al 33’ Giustarini, con un traversone, individua Pasciuti in posizione favorevole che colpisce di testa e sorprende Antonielli, sbloccando il risultato. Alla ripresa Bruni colpisce il pallone con una mano in area di rigore. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è penalty. Tocca a Benucci: l’ex Arezzo calcia centralissimo e illude Nannetti, che si tuffa di lato. Parità ristabilita. Il Grifone non molla la presa. Al 32’ Crivellaro sbaglia clamorosamente davanti alla porta, pallone sul fondo. Poi è Carannante a fallire. A mancare il gol è infine Petrioli, che al 39’ scaglia troppo alto sopra la traversa. Termina così, con una rete per tempo, il match al Matteini. Per Calori e i suoi la permanenza in serie D si deciderà domenica prossima a Città di Castello.

Francesco Tozzi