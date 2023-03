Terranuova, il ritorno di Meucci "Con il Poggibonsi per l’impresa"

TERRANUOVA

Domenica scorsa ha sfiorato la rete del pareggio con il Trestina calciando dai 16 metri. Domani Elia Meucci tenterà con i compagni di squadra nell’impresa di espugnare lo stadio Lotti di Poggibonsi. Sarà un ritorno a casa per il centrocampista esterno del Terranuova Traiana, nato proprio nel centro dell’Alta Val d’Elsa 26 anni fa. Meucci è uno degli assi che ha calato il direttore sportivo Resti durante il mercato di riparazione. "A Terranuova – racconta il giocatore – ho trovato dei ragazzi molto disponibili verso chi, come me, veniva da un’altra società. Poi quando sono arrivato il momento non era dei migliori, ma sia lo staff che la dirigenza mi hanno accolto con calore. Da dicembre, inoltre, i risultati sul campo sono migliorati rispetto al girone di andata, quindi anche questo aspetto ha aiutato nel mio periodo di ambientamento. Per un calciatore arrivare a Terranuova è il massimo a cui si può aspirare in quanto a serietà, impegno e serenità nel lavoro". Meucci ha poi voltato lo sguardo indietro all’ultima giornata. "Del match con il Trestina potremmo parlare di una battuta d’arresto fisiologica se guardiamo le partite del girone di ritorno nel loro insieme, ma penso che una gara del genere non potevamo perderla. L’obiettivo di restare in zona play-out guardando alla salvezza diretta rimane comunque nelle nostre corde". Infine occhi puntati sui leoni giallorossi che, feriti, cercheranno di reagire per accorciare le distanze dalla coppia di testa Arezzo-Pianese. "Conosciamo il Poggibonsi e il loro stato d’animo in questo momento, avendo alle spalle due sconfitte consecutive. Sicuramente domani cercheranno il riscatto, ma dobbiamo restare concentrati su ciò che vogliamo. All’andata abbiamo perso 3-0 in casa e quindi sappiamo quanto sia tosta questa formazione e proprio per questo quelli in palio saranno punti che valgono doppio".

Francesco Tozzi