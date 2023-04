Terranuova, è quasi uno spareggio Ceppodomo: "Gara particolare"

TERRANUOVA

Quello di oggi è già uno spareggio. Il Terranuova Traiana parte alla volta di Città di Castello consapevole che l’esito di questa partita decreterà il futuro del sodalizio di piazza Coralli. Una giornata di incontri ravvicinati. Il tecnico Simone Calori si confronterà con la squadra in cui ha giocato sette anni fa, mentre Pietro Ceppodomo scenderà in campo contro il club della sua città natale.

"Sarà una gara particolare per me – ha dichiarato l’attaccante biancorosso – molto sentita. Ho trascorso un’ottima settimana con il gruppo e siamo carichi per quello che si preannuncia come un play-out". Calori, come già accaduto la scorsa settimana al Matteini, non potrà contare sull’apporto di Scarpelli, per il quale il campionato è finito anzitempo. L’infortunio al polpaccio rimediato a Ghivizzano è più serio del previsto.

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

CITTÀ DI CASTELLO (3-5-2): Nannelli; Pazzaglia, Mosti, Mariucci; Mezzasoma, Buono, Gorini, Trovato, Pupo Posada; Sylla, Calderini. A disp.: Genovese, Rossitto, Tersini, Mussi, Massai, De Martino, Brunetti, Troqe, Scarpini. All.: Alessandria.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli; Farini, Maloku, Bega; Cioce, Gautieri, Meucci, Massai, Dema; Benucci, Sacconi. A disp.: Limentra, Neri, Artini, Petrioli, Mazzeschi, Mascia, Ceppodomo, Occhiolini, Schinnea. All.: Calori.

Arbitro: Selvatici di Rovigo.

Francesco Tozzi