"Terranuova, così puoi salvarti" La ricetta del grande ex Arcadio

Arcadio ne è certo. Il Terranuova Traiana ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo salvezza. Il giudizio netto arriva da colui che in biancorosso ha concluso la propria carriera da calciatore. Nell’arca della gloria del Montevarchi, l’attaccante tarantino prima di dedicarsi al ruolo di tecnico ha indossato, tra le altre, la maglia dell’Empoli, con cui ha collezionato tre presenze in serie A nel campionato 1997-98. Infine, prima di appendere le scarpe al chiodo, nella stagione 2010-11 ha militato in Promozione nella ex Terranuovese. "Per essere alla prima prova in serie D, il Terranuova Traiana sta dimostrando di meritare la categoria - spiega Antonio Arcadio - dopo un girone d’andata complicato ha saputo rialzare la testa, adesso però sta andando incontro ad un periodo di alti e bassi". Dopo le parole di apprezzamento, Arcadio ha fatto una diagnosi delle ultime partite per individuare le ragioni di un percorso altalenante. "Penso che la squadra abbia già dimostrato il suo valore, sconfiggendo delle corazzate come Arezzo, Pianese e Poggibonsi. Non capisco perché con squadre di pari portata non ci siano le stesse prestazioni. Credo che le difficoltà, riscontrate contro le dirette avversarie, siano dovute ad un approccio mentale sbagliato. I ragazzi devono essere costanti, dimostrando di aver fame di vincere non solo contro il Cavallino, che per loro è stata l’impresa della vita, ma anche con il Trestina. Forse in queste gare ha prevalso l’ansia di dover vincere a tutti i costi". Per il campione sarà fondamentale il contributo che riuscirà a dare l’allenatore nei prossimi giorni: dovrà sintonizzare il gruppo sugli obiettivi che intende raggiungere. "Ci sono ancora sei gare da giocare - sottolinea - la classifica è molto corta e quindi tutto può succedere. Le prestazioni sul campo ci sono state, le occasioni pure. Non resta che concretizzarle ed entrare in campo ogni volta con lo spirito di prevalere sull’avversario".

La ventinovesima giornata di campionato si giocherà sabato 1° aprile al Matteini. È stata anticipata al sabato su richiesta del club terranuovese con la disponibilità del Flaminia per agevolare l’impegno infrasettimanale del 6 aprile contro la Sangio.

Francesco Tozzi