Terranuova ammazzagrandi, colpo con Gautieri

poggibonsi

2

terranuova traiana

3

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini, Tognetti (42’ s.t. Marafioti), Gistri, Bonechi N., Borri, Morosi (17’ s.t. Di Paola), Muscas, Camilli (17’ s.t. Polo), Barbera, Riccobono, Bellini. A disposizione: Riccio, De Santis, Bianchi, Ghini, Bonechi G., Corcione.

Allenatore: Casprini.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Maloku, Petrioli (26’ s.t. Ceppodomo), Cioce, Artini, Meucci (26’ s.t. Gautieri), Massai, Schinnea (11’ s.t. Vezzi), Benucci (47’ s.t. Neri), Sacconi. A disposizione: Antonielli, Senzamici, Mazzeschi, Dema, Occhiolini.

Allenatore: Calori

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Giangregorio-Licari)

Reti: 8’ p.t. Gistri (autogol), 30’ p.t. Petrioli, 39’ p.t. Bellini, 19’ s.t. Barbera, 44’ s.t. Gautieri

Note: ammoniti Borri, Meucci, Maloku, Massai, Gautieri. Angoli 6-8. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.

POGGIBONSI – Non c’è due senza tre. Il Terranuova Traiana supera anche la terza della classe, uscendo dallo Stefano Lotti di Poggibonsi con un 2-3 raggiunto all’ultimo tuffo. Dopo Arezzo e Pianese, i ragazzi di Calori vincono contro un altro club blasonato.

Alla fine Bega non è stato in grado di recuperare per la trasferta. Giallorossi falcidiati invece dalle assenze, tra squalifiche e infortuni.

Il Poggibonsi è vicino al goal dopo pochi minuti. Camilli prova dal limite, Scarpelli respinge, ma l’azione non è finita perché Bellini è pronto per il rimpallo, respinto grazie ad un vero e proprio miracolo dell’estremo difensore del Terranuova Traiana.

Al minuto numero 8 clamoroso autogol dei padroni di casa. Battuto il corner, Massai tenta la conclusione, ma sulla sfera interviene di testa Gistri, che anziché spazzare via inquadra la rete sorprendendo il compagno di squadra Pacini. Petrioli mette la firma sul raddoppio degli ospiti.

Al 30’ sbaglia il Poggibonsi con il portiere che rinvia corto e la sfera viene intercettata da Cioce. Lautaro serve l’esterno sinistro biancorosso, che segna così il suo secondo gol stagionale. Al 39’ i Leoni accorciano le distanze. Artini tenta di chiudere Bellini, che controlla e scaglia da sinistra la diagonale al sette, pietrificando Scarpelli.

Alla ripresa, sugli sviluppi di un tiro di Muscas, Polo e Maloku cercano di intercettare di testa il pallone, che cade nelle vicinanze del dischetto e viene raccolto al volo da Barbera, con il classe 2004 che segna la rete del pareggio.

Allo scadere tocca a Benucci battere un calcio di punizione. Pacini esita ad uscire non riuscendo a leggere la traiettoria. Gautieri, da solo, ha gioco facile nel fare gol a porta vuota per un successo davvero prestigioso per la formazione di mister Calori.

Francesco Tozzi