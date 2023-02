Terranuova, altro scontro diretto Con il Trestina torna Sacconi

TERRANUOVA

Una settimana di allenamenti per preparare con cura ogni piccolo dettaglio e mantenere alta la concentrazione in vista di un importantissimo scontro diretto. Il Terranuova Traiana si appresta ad affrontare quest’oggi il Trestina. 24 punti per entrambe le compagini, con gli umbri avanti per differenza reti e risultato all’andata favorevole. Una sfida che sarà quasi un salto nel buio. Simone Calori si dovrà misurare con un nuovo allenatore, Francesco Farsi, approdato la settimana scorsa sulla panchina tifernate dopo l’esonero di Marmorini. Stavolta, rispetto alla gara con il Tau, Calori possiede qualche elemento aggiuntivo per intavolare lo schema di gioco più opportuno. Alcuni collaboratori del tecnico hanno assistito domenica scorsa a Trestina-Orvietana, match che ha visto i bianconeri tornare alla vittoria dopo 15 giornate di astinenza. L’allenatore ha visionato anche i filmati dell’incontro, in modo da analizzare al meglio l’approccio in campo degli avversari, che hanno ritrovato l’entusiasmo perduto. Sul fronte dei convocati, Calori proverà a rimettere in pista Gautieri.

A disposizione già per la trasferta di Altopascio, dovrebbe partire dalla panchina, anche se il terzino destro continua a lamentare dolori alla caviglia. Sacconi invece è pronto. Il capitano torna per caricare i suoi dopo lo stop causato dall’influenza. Bega, infine è squalificato dopo l’espulsione contro il Tau.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Maloku, Petrioli, Massai, Artini, Cioce, Meucci, Benucci, Sacconi, Ceppodomo. A disp.: Antonielli, Neri, Senzamici, Gautieri, Dema, Mazzeschi, Mascia, Vezzi, Schinnea. All.: Calori.

SPORTING TRESTINA (3-5-2): Montanari, Sensi, Della Spoletina, Cenerini, Di Cato, Brevi, Ceccuzzi, Gramaccia, Belli, Ferri Marini. A disp: Peixoto, Montani, Barbarossa, Lorenzini, Bazzoffia, Bologna, Convito, Grea, Laurenzi. All.: Farsi

Arbitro: Bazzo di Bolzano.

Francesco Tozzi