Terontola festeggia 60 anni, grande festa con Testini, Vannini e Malizia

È proprio il caso di dire sessanta anni e non sentirli parlando del Terontola. La società gialloblù, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda categoria, ha fatto le cose in grande per festeggiare i suoi primi 60 anni di attività. Una festa durata due giorni allo stadio Enzo Mezzetti Paonazzi. La serata, condotta da Enrico Alunni, ha visto la partecipazione della giunta di Cortona, oltre ad una delegazione della Castiglionese - tra cui il sindaco Mario Agnelli - e alla partecipazione del consigliere regionale della Figc Mario Tralci e del vicepresidente della Provincia Nicola Carini. Tra i protagonisti, premiati dal sodalizio gialloblù, Emiliano Testini, oggi allenatore dell’Arezzo Calcio Femminile, ex di Perugia e Arezzo, Albinoleffe e Spezia giusto per citare alcuni club, che proprio nel Terontola ha mosso i primi passi. Insieme a lui riconoscimenti a Franco Vannini (ex Arezzo e Perugia) e Nello Malizia, ma anche a tutti i presidenti del Gruppo Sportivo Terontola.