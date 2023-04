Tempo di playoff: c’è Lucca per l’Amen Sba

AREZZO

Via ai play off per l’Amen Sba. Oggi pomeriggio alle ore 18 i ragazzi di Marco Evangelisti se la vedranno contro il Basketball Club Lucca per la gara 1 della semifinale della serie C Gold. L’Amen arriva a questa sfida dopo aver concluso al settimo posto il campionato con una rimonta finale stoppata nell’ultima partita dallo Spezia. Di contro il Basketball Club Lucca si presenterà al Palasport Estra in gran salute dopo tre successi consecutivi che dimostrano come il quintetto di coach Nalin, superati i problemi fisici della prima parte di stagione, è diventata una squadra capace di competere ad alti livelli. Attorno agli esperti Barsanti, Burgalassi e Tempestini, Lucca ha costruito una squadra giovane dove spiccano Simonetti, Del Debbio e Lippi. Un team che ha un potenziale offensivo di notevole livello tanto da sfiorare gli 80 punti realizzati a partita nelle 30 gare di stagione regolare, finendo quinta tra i migliori attacchi del girone, alle spalle solo delle quattro squadre che hanno già guadagnato la promozione in serie B. Questa semifinale, arbitrata da Montano di Siena e Parigi di Firenze, si disputerà al meglio delle cinque partite con le prime due che si svolgeranno al Palasport Estra oggi alle 18 e mercoledi 3 maggio alle 21.

Fondamentale sarà anche il supporto dei sostenitori amaranto per far valere ancora di più il fattore campo favorevole conquistato con sudore durante l’intera stagione. Sarà possibile acquistare i biglietti per le due gare in programma ad Arezzo anche nella prevendita di oggi dalle ore 10 alle 12 alla segreteria Sba di via Golgi 36C, mentre la biglietteria del Palasport Estra aprirà alle ore 17. Arbitri della sfida contro il Lucca saranno Montano di Siena e Parigi di Firenze. Questo weekend avrà un super appuntamento anche per il settore giovanile della Sba a Venturina dove fino a domani si giocheranno infatti le finali regionali Under 15 Silver e dove la Rosini Impianti di coach Vezzosi dopo aver vinto il proprio girone affronterà nei quarti di finale San Giobbe Chiusi.

So.Fa.