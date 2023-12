Team Rossi in Africa

Da Montecarlo a Dakar: il Team Rossi 4x4 torna sul deserto per l’Africa Eco Race. L’importante gara internazionale, giunta alla quindicesima edizione, vedrà ai nastri di partenza un equipaggio tutto aretino formato dal pilota Stefano Rossi e dal navigatore Jacopo Casini che saliranno a bordo di un Nissan Patrol GR 4.8 per sfidare le dune di un tracciato estremo di 6 mila chilometri tra Marocco, Mauritania e Senegal. L’Africa Eco Race è sviluppata sui percorsi della storica Parigi-Dakar e rientra tra le manifestazioni motoristiche più affascinanti e impegnative del panorama mondiale, con il Team Rossi 4x4 che è ormai pronto a vivere la sua quarta partecipazione con l’obiettivo di far nuovamente sventolare la bandiera della città di Arezzo all’arrivo al traguardo al Lago Rosa in Senegal. "Siamo ancora a sostenere con entusiasmo Stefano Rossi e il suo team - commenta Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo. - Il bel risultato è già essere ai nastri di partenza, se poi arriverà un piazzamento di prestigio saremo ancora più contenti. Sarebbe il giusto coronamento di un impegno costante e di una preparazione atletica che Stefano cura quotidianamente. Non può inoltre mancare un pizzico di orgoglio nel sapere che, oltre ai cavalli del motore, a bordo dell’auto c’è anche un cavallino rampante, simbolo e motivo di vanto per Arezzo che sarà rappresentata oltre confine lungo un percorso di grandissima suggestione".

La partenza per l’Africa Eco Race prevista per sabato 30 dicembre è stata anticipata dalla presentazione ufficiale del team, dei mezzi e degli obiettivi ospitata alla Casa dell’Energia, con un evento che ha riunito sponsor, istituzioni, associazioni e numerosi appassionati di automobilismo, oltre a una rappresentanza dell’Automobile Club d’Italia.