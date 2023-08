Taekwondo, Beatrice alla conquista del mondo

di Matteo Marzotti

La spedizione azzurra è partita, la missione è quella di salire più in alto possibile, magari proprio sul tetto del mondo. Tra gli atleti che porteranno addosso i colori della nazionale in Corea del Sud per la manifestazione che assegnerà il titolo iridato di taekwondo c’è anche una aretina. Si tratta di Beatrice Coradeschi, classe 2007, uno dei talenti di questa disciplina, da anni inserita ormai nell’elenco degli atleti maggiormente promettenti per l’Italia.

Un curriculum lunghissimo quello che annovera successi in Toscana e nel mondo per Beatrice che a suon di titoli europei, medaglie d’oro e non solo, è approdata fino alla nazionale. Adesso l’avventura in Corea del Sud. Dal 18 al 22 agosto dovrà gareggiare in tre diverse competizioni a Chuncheon con la Demo Team della nazionale italiana nel campionato per Demo Team e Beach Taekwondo.

Il calendario degli appuntamenti vedrà la selezione azzurra impegnata appunto nella prova di squadra mentre la seconda prova sarà quella del freestyle individuale. La terza prova sarà quella del Poomsae individuale, dove Beatrice sarà la rappresentante dell’Italia nella competizione iridata di Beach Taekwondo.

In totale sono quattordici gli atleti selezionati dai commissari tecnici per questa spedizione, divisi in due categorie, over 17 e under 17 dove appunto è stata inserita Beatrice Coradeschi.

Le speranze di arrivare sul podio e tornare a casa con una medaglia sono ovviamente alte nel club Italia che ha di fatto tutte le carte in regola per poter ben figurare in questa appuntamento, forte anche di una Demo Team che ha saputo fari apprezzare anche nelle tappe di avvicinamento a gare come queste, prendendo parte anche ad appuntamenti sulle principali emittenti televisive italiane.

Ovvio che la competizione è tutt’altra cosa, ma l’Italia ha di fatto mostrato come i propri ragazzi e le proprie ragazze siano in grado di arrivare in alto come hanno mostrato gli ultimi successi in ambito internazionale, europeo e non solo.

Appuntamento quindi tra pochi giorni, con amici e parenti di Beatrice pronti a seguire come sempre le varie fasi delle competizioni via social.