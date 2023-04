Super Razzolini Le amaranto a tutto gas

Terza vittoria consecutiva in campionato per l’Arezzo femminile che batte 2-0 il Trento, al comunale, grazie ad una doppietta di Costanza Razzolini, sempre più capocannoniere della squadra amaranto. Dopo il successo interno con il Chievo e l’acuto in trasferta sul campo della Sassari Torres, arrivano altri tre punti fondamentali in chiave salvezza dopo una partita, quella con il Trento, mai in discussione. La squadra di Testini sale a 26 punti in classifica portandosi a + 7 sulla zona retrocessione. Un margine non ancora sufficiente per la certezza della permanenza in serie B, ma che permette alle ragazze amaranto di affrontare con maggiore tranquillità le ultime gare stagionali. Nel frattempo la formazione Primavera di laria Leoni ha vinto il campionato di Primavera 2 con due giornate di anticipo ed è quindi promossa in Primavera 1.