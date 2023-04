Super Fornara, l’Amen Sba continua l’ascesa

amen sba

97

valdisieve

65

AMEN: Veselinovic 2, Fornara 20, Toia 16, Filippeschi 2, Rossi 23, Nica 2, Furini, Cavina, Castelli 3, Giommetti 12, Pelucchini 13, Provenzal 4. All. Evangelisti.

VALDISIEVE: Maltomini 3, Bartolozzi 7, Piccini N. 1, Occhini 16, Morandi 12, Corradossi 9, Forzieri, Valletti, Sarti N., Sarti T.4, Municchi 10, Piccini C. 3. All. Pescioli.

Parziali: 25-18; 52-34; 80-54

AREZZO – L’Amen Sba non si ferma più. Quinto successo consecutivo per i ragazzi di coach Evangelisti che superano nettamente il Valdisieve al Palasport Estra. Dopo la tripla di Municchi con cui si apre la partita l’Amen comincia a macinare gioco coinvolgendo fin da subito Fornara e Rossi che tengono alto il ritmo realizzativo della squadra. A metà primo quarto arriva il primo time out chiesto da coach Pescioli sul 20-12 per la Sba. La prima doppia cifra di vantaggio arriva nel finale di primo quarto dopo una tripla di capitan Castelli il punteggio indica 25-15 in favore degli amaranto prima che Bartolozzi da 3 punti fissasse il 25-18 del primo quarto.

La seconda frazione si apre con un gioco da 4 punti di Fornara che lancia il quintetto di coach Evangelisti, Rossi segna da tre punti e allarga ancora il divario tra le due squadre. L’Amen infatti gioca bene con ottime scelte di tiro e riesce a toccare il +20 sul 50-30 poco prima dell’intervallo, Toia sulla sirena si inventa un canestro che manda le squadre negli spogliatoi sul 52-34. Al rientro in campo il terzo quarto è un monologo amaranto. L’Amen comincia a gestire la gara anche sul piano del ritmo in una serata dove Fornara e Rossi sono un pericolo continuo per la difesa ospite, così Occhini riduce lo svantaggio della sua squadra fino all’80-54 della terza sirena. L’Amen non corre rischi ed in campo ci sono anche i giovani Nica e Furini. Nel finale c’è spazio anche per Filippeschi e Cavina. La partita si chiude con il punteggio finale di 97 a 65. Sabato prossimo nuova sfida al Palasport Estra per la serie C Gold contro Castelfiorentino. So.Fa.