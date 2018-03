Cortona 13 marzo 2018 - “Lo sport come scuola di vita”. Lo ha ribadito a gran voce il grande campione di nuoto Filippo Magnini di fronte ad una platea numerosissima, oltre 400 persone, accorsa anche quest’anno all’Auditorium Sant’Agostino per la nuova edizione del premio “Sportivo dell’anno”. Faccia pulita di chi non si è mai montato la testa per i successi ottenuti, è arrivato a Cortona grazie all’amico e compagno di tante avventure sportive Michele Santucci.

“Questa è la terza volta che visito Cortona grazie proprio all’amicizia con Michele e la ritengo bellissima –ha raccontato ancora Magnini. “Farlo in questa occasione mi rende ancora più felice e orgoglioso”.

Insieme i due campioni olimpici del nuoto hanno premiato e onorato i vincitori dell’edizione di quest’anno scelti grazie alla votazione popolare e a quella espressa da oltre 50 società sportive del territorio. Per la categoria Sportivo dell’Anno il riconoscimento è andato nella mani squadra Cortona Volley femminile Under 14 che in questa stagione è entrata tra le 16 migliori della Toscana e la terza della provincia di Arezzo.

Il premio “Sport e Solidarietà” se lo aggiudica la ASD Polisportiva CAM nata nel 2016 per rispondere alle esigenze di un gruppo di ragazzi con disabilità intellettiva ospiti della residenza sanitaria per disabili CAM, che già da diversi anni stanno partecipando a manifestazioni sportive del territorio e nazionali.

Il premio “Una vita per lo sport” 2018 è andato a Lidio Barboni anima e motore del Cortona Bocce.

Il voto finale ha rispecchiato in pieno la votazione popolare espressa in queste settimane attraverso una consultazione on line attraverso la piattaforma Valdichiana Oggi che ha raccolto oltre 5000 preferenze.

“E’ stata una vera e genuina festa di sport – ha commentato il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri - una dimostrazione di quanto questa terra sia legata ai valori fondanti dello sport: l’amicizia, la solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi. Sono veramente orgogliosa di rappresentare una comunità così vivace ed eticamente preparata. Abbiamo tutti percepito la straordinarietà di questo evento e la sua importanza per tutti, non solo per gli sportivi”.

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, e nata grazie all’impegno dell’assessore allo sport Andrea Bernardini, vede la collaborazione anche di sponsor privati come la Banca Popolare di Cortona, MB Elettronica, SuperDry, Tenimenti D’Alessandro e Virtus Buonconvento.

Durante la serata è stato ricordato con commozione e a lungo applaudito Giovanni Infelici venuto a mancare nell’estate scorsa, anima di un grande impegno civile e sportivo che ha contribuito a creare un coordinamento forte ed efficace tra le tante associazioni amatoriali ciclistiche del territorio.

La serata è stata anche l’occasione per rafforzare il rapporto con la Fondazione Telethon con la quale il Comune di Cortona ha realizzato una importante iniziativa qualche settimana fa che ha visto il coinvolgimento di oltre 50 associazioni ed aziende.