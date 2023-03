Subbiano piega l’Asta ma la Sanso frena

Chi pensava ad un campionato già chiuso in Promozione deve aspettare. La matematica non condanna ancora la Sansovino al secondo posto visto che a tre turni dalla fine della regular season il divario dall’Asta, primo della classe, è di soli otto punti. Merito intanto di un Subbiano che vede gli effetti della cura Benedetti andando a vincere proprio in casa dell’Asta per 4-3 con i gol di Pavani, Rubechini (foto) e la doppietta di Marmorini. Peccato però non ne approfitti la Sansovino, fermata sullo 0-0 dal Lornano Badesse. Sorride l’Alberoro che torna da Pratovecchio con i tre punti grazie ai gol di Pasqui, Jaupaj e Berti.

Fa festa il Casentino Academy che batte il San Quirico lontano da casa con il gol di Agostini al 93’ e accorcia sulla Sansovino, portando il divario a sei punti.

In coda al gruppo Pratovecchio ultimo con tre punti di ritardo sul Pratovecchio, con la quota salvezza che si allontana.

M.M.