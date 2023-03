Subbiano, appuntamento storico C’è la finale di coppa Italia

SUBBIANO

Un mercoledì da leoni, giusto per tirare in ballo lo slogan utilizzato fino a qualche anno fa per parlare di Champions League. Non sarà la Coppa dei Campioni ma quello che è in palio questa sera allo stadio Bozzi a Firenze vale una stagione. Alle 20,45 è in programma la finale di Coppa Italia di Promozione e per il Subbiano è un appuntamento con la storia. La formazione di Andrea Benedetti arriva carica come non mai a questo incontro. Da un lato il Subbiano appunto che fino a poche settimane fa era invischiato in zona rossa, e che ha registrato il cambio in panchina con l’addio di Dimtiri Bronchi – il tecnico del ritorno in Promozione – e l’arrivo di Andrea Benedetti. Un cambio che ha visto i gialloblù mettere insieme una risalita in classifica, arrivando domenica scorsa a battere in trasferta per 4-3 la capolista Asta e soprattutto a raggiungere la finale di Coppa Italia. L’entusiasmo è alle stelle per la formazione del basso Casentino che nella stagione del ritorno in Promozione, viste le difficoltà iniziali in campionato, adesso potrebbe registrare una svolta davvero importante con una partita che comunque vada resterà nella storia di questa società.

L’avversario risponde al nome di Meriden Grifoni, club pistoiese che milita attualmente nel girone A di Promozione a metà classifica, lontana otto punti dai playoff e praticamente salva e che nella Coppa potrebbe avere a sua volta un modo di impreziosire questa stagione. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Da Subbiano è in partenza un nutrito gruppo di supporter gialloblù con pullman organizzati, ma tanti seguiranno in diretta l’incontro da casa visto che la partita sarà trasmessa in diretta da due emittenti toscane e ad Arezzo sarà visibile su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre.

Matteo Marzotti