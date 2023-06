Subbiano, allarme stadio: si alza la protesta

Quel che è certo è che il Subbiano la prossima stagione sarà regolarmente ai nastri di partenza dellaPromozione. Il club gialloblù infatti ha sciolto le riserve, pur dovendo fare i conti con partenze illustri. Il nodo è lo stadio. L’impianto necessita di interventi per rimanere nella norma. Il Comune, il proprietario, si è attivato per capire tempi, modalità dell’intervento e costi. Tra i conti da tenere d’occhio anche quelli del calendario. Il Subbiano ad agosto riprenderà gli allenamenti con la prima squadra, per l’inizio di settembre c’è la coppa e l’esordio in campionato, le amichevoli potrebbero essere ospitate altrove. Come ogni società dilettantistica gradirebbe giocare in casa ed evitare ai propri sostenitori spostamenti anche contenuti. Anche perchè affittare un impianto si traduce in costi, minor numero di spettatori e meno entrate. Il Comune vuole stemperare i toni e trovare una soluzione a tutte le problematiche. L’opposizione si scatena.

"Gli Ultras hanno steso striscione davanti al Comune: la Sindaca Mattesini mette in ginocchio il calcio Subbianese e rischia la chiusura dell’attività sportiva" lamenta da FdI Francesco Lucacci. Poi il tema sportivo.

La squadra ha registrato le partenze di giocatori importanti come Undini e Rubechini, oltre al direttore sportivo Marco Lucherini e alla mancata conferma del tecnico Andrea Benedetti, l’uomo salvezza. Il primo tassello è stato posto. Il nuovo allenatore del Subbiano è Giusti, in passato all’Olimpic, alla Sansovino e all’Alberoro. Il Subbiano, se dovesse giocare parte stagione ‘in tour’, avrà in Giusti un punto di forza: ad Alberoro ha ottenuto un’ottima salvezza nella stagione in cui l’impianto rossoblù era un cantiere.