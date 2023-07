Strappo decisivo nella salita finale Grande battaglia tra gli scalatori Folla sulle strade intorno alla corsa

di Andrea Lorentini

E’ Luca Cavallo (nella foto) il vincitore della 62esima edizione del Giro delle Valli Aretine, la classica per dilettanti elite e under 23, valida anche come 16esimo Trofeo Rosini Impianti. Primo successo stagionale per il corridore piemontese della Overall Tre Colli che si è imposto grazie ad un’azione decisiva sulla salita finale che ha portato al traguardo posto al parco di Lignano-Rigutinelli. Cavallo è arrivato in solitaria.

"Sono molto contento di questa vittoria. Ho spezzato il sortilegio dopo quattro secondi posti e altrettanti terzi in stagione – ha dichiarato appena dopo aver tagliato la linea bianca visibilmente soddisfatto – sapevo di stare bene e il finale, molto duro, era adatto alle mie caratteristiche di scalatore". Cavallo è scattato nel tratto più impegnativo della salita finale staccando i sette compagni di fuga con i quali si era avvantaggiato sulla ripida di Cortona, penultima ascesa di giornata. Alle sue spalle si è piazzato il toscano Ludovico Crescioli (Mastromarco Nibali) con un distacco di una quarantina di secondi. Terzo Nicolò Garibbo (Gragnano Sporting Club). Più distanziati gli altri contrattaccanti con i corridori che sono giunti sul traguardo alla spicciolata.

A fare la differenza sono stati dunque gli ultimi tre km, caratterizzati da una pendenza media del 9%, ma con tratti anche molto superiori. Erano attesi gli scalatori ed hanno risposto presente dandosi battaglia in un finale emozionante. La corsa, ideata nel 1958 da Corrado Livio e adesso organizzata da Piero Rosini insieme alla Società Ciclistica Rigutinese, è stata sostanzialmente bloccata, caratterizzata, nella prima parte, da una fuga iniziale poi, ripresa dal plotone all’altezza di Monte San Savino. A circa 50 km dal traguardo si forma un nuovo gruppetto al comando composto da 15 corridori, ma anche questo nuovo tentativo viene riassorbito. Sulla salita di Cortona si concretizza la fuga buona. Se ne vanno in otto, tra cui Cavallo che poi staccherà tutti a Lignano per prendersi la vittoria.

Dei 153 iscritti, al foglio di via si sono presentati in 121 in rappresentanza di 23 squadre di cui due straniere. La corsa ha preso il via alle 13,30 da Rigutino. Cavallo ha completato i 166 km del tracciato in circa 4 ore. Tanti gli appassionati che hanno seguito la corsa lungo il tracciato e sopratutto all’arrivo. Il Giro delle Valli Aretine si è confermata una delle corse più prestigiose del territorio e non solo richiamando un buon numeri di appassionati lungo le strade della provincia di Arezzo. L’appuntamento è al 2024.