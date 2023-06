Spunta un partner svizzero Colpo rossoblù su Benucci

di Giustino Bonci

Sono giorni caldi per il Montevarchi, pronto ad annunciare significative novità nella compagine societaria, mentre sul piano tecnico il direttore sportivo Nicola Del Grosso intensifica i contatti per formare la "rosa" 2023-2024. Caduta in Serie D dopo due stagioni tra i professionisti, l’Aquila riparte con la certezza assoluta di poter contare anche in Interregionale su un club solido e sostenuto dall’imprenditoria locale (e non solo). La conferma si è avuta in occasione del tradizionale "Galà degli sponsor" che ha riunito in un locale esponenti di aziende e realtà vicine ai colori rossoblù. Ottima l’atmosfera, segno che la retrocessione è alle spalle e si guarda avanti. Alla serata hanno preso parte i vertici aquilotti, presidente Angelo Livi in testa, e il ds Del Grosso. Mercoledì la sala stampa del Brilli Peri ospiterà (alle 18.15) una conferenza stampa attesa dalla tifoseria e, non a caso, aperta al pubblico. Si parlerà dei lavori di ristrutturazione dell’antistadio, ma soprattutto cadranno i veli ai nuovi soci che coadiuveranno nella gestione il consiglio direttivo storico, capace di rifondare il calcio cittadino nel 2011 e di riportarlo alla C. Stretto il riserbo sull’identità dei partner in arrivo, ma dal febbraio scorso, in un analoga assemblea, l’amministratore delegato Andrea Romei aveva parlato di una figura di spicco che si era avvicinata al Montevarchi. Era stato precisato, tuttavia, che sarebbe stata sempre la dirigenza attuale a tenere in pugno le redini. Ora l’intesa è stata ratificata e l’operazione amplierà, rafforzandola, la base sociale. A quanto si è appreso, nell’Aquila si accinge ad entrare anche un noto imprenditore svizzero con molteplici interessi nel Chianti e in Costa Azzurra, già nel mondo del calcio e legato da rapporti di amicizia e professionali con alcuni sponsor e dirigenti montevarchini.

Infine il mercato. Sembra fatta per il centrocampista del Terranuova Traiana Max Benucci, classe ‘98, reduce da un’annata doc. Nel mirino dei rossoblù c’era pure Lorenzo Bellini (‘99), il fantasista della Sangiovannese ma, complice la richiesta di ripescaggio del San Donato Tavarnelle, l’atleta è vicinissimo ai gialloblù della Val di Pesa.