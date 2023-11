Arezzo, 21 novembre 2023 – Sport, musica e spettacolo per la ventiseiesima edizione de “Le stelle del ring”.

Il gran galà dedicato agli sport di combattimento è in calendario domenica 26 novembre al palasport Estra “Mario d’Agata” dove si rinnoverà l’appuntamento con un evento che, promosso dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Arezzo, sta acquisendo una dimensione sempre più internazionale.

A confermarlo è il programma di combattimento al via dalle 17 che vedrà sfidarsi alcuni dei maggiori rappresentanti del panorama della kickboxing e che troverà il proprio cuore nell’assegnazione di due titoli europei, di un titolo intercontinentale e di un titolo italiano.

«Quella che ci apprestiamo a vivere, grazie alla kickboxing – ha dichiarato Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo – sarà una domenica ‘da prima pagina’: il giusto riconoscimento alla vitalità di una società che di ‘dilettantistico’ ha solo il nome.

Mettere in piedi un evento di questa portata è infatti una dimostrazione di capacità logistica e di profonda conoscenza della disciplina agonistica. Saranno importanti le ricadute per gli operatori economici in un circuito virtuoso che l’amministrazione intende alimentare in ogni occasione.

Ci attende, dunque, una serata dalle forti emozioni da godere fino all’ultimo gong». “Le stelle del ring” si svilupperà attraverso quattordici combattimenti tra professionisti della kickboxing che permetteranno di vivere lo spettacolo e l’adrenalina di una disciplina che combina le tecniche di calcio delle arti marziali ai pugni del pugilato.

L’incontro più prestigioso vedrà opposti il rumeno Tolea Ciumac e l’italiano Sebastian Silicato che incroceranno i guantoni per contendersi la vittoria del titolo intercontinentale ETF nella categoria supermassimi, mentre i match dell’italo-albanese Franc Agalliu contro il francese Gabriel Sammour nei pesi medi e della francese Marine Lievrouw contro l’albanese Joana Kiptiu nei pesi mosca termineranno con la proclamazione di due nuovi campioni europei WKN in campo maschile e femminile.

Particolari attese saranno invece orientate su Daniel Velea del Team Jakini che combatterà per la vittoria del titolo italiano WKN nei -75kg contro Isuf Mihail della palestra Power Gym Craiova, facendo affidamento sul sostegno del proprio pubblico e sui consigli a bordo ring del suo allenatore Nicola Sokol Jakini.

La grande novità di questa edizione de “Le stelle del ring” sarà rappresentata dalla previsione di momenti dedicati alla musica e allo spettacolo con i concerti dal vivo di Poni e di Aurora Baku, due amate e seguite cantanti albanesi che arriveranno appositamente ad Arezzo per questa serata e che scandiranno l’alternanza degli incontri con i loro pezzi.

«“Le Stelle del Ring” – ha commentato Nicola Sokol Jakini, ideatore e organizzatore dell’evento – è un appuntamento partecipato da atleti, tecnici e appassionati di kickboxing dall’Italia e dall’estero, con un format ormai rodato che in questa edizione di fine anno verrà rinnovato in virtù della presenza di due grandi artiste.

Lo sport, dunque, si configura come uno strumento per offrire alla città momenti di spettacolo e per perseguire una promozione anche turistica del territorio». «I numeri parlano da soli – ha ricordato Nicola Valdarnini dell’associazione sportiva Fit&fight Subbiano – contiamo già 800 prevendite che ci fanno sperare in almeno 1.500 spettatori».