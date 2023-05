Spettacolo finale in via Garibaldi I migliori pronti alla grande sfida

di Andrea Lorentini

Si corre oggi la 20esima coppa città di Castiglion Fiorentino, corsa di buon profilo riservata alla categoria Elite e Under. La competizione è valida anche come ottavo memorial Celso Lauri, terzo memorial Zelindo Cappioli e secondo memorial Romano Marchesini. La gara è organizzata da Valdarno Project Cycling Team e il percorso misura un totale 157,4 Km. I corridori dovranno effettuare quattro giri grandi di 25,8 Km l’uno con il passaggio sotto lo striscione d’arrivo in via Garibaldi in senso opposto, poi tre giri finali di Km 13,3 con uno strappo breve quanto insidioso in vista della conclusione prevista poco dopo le 16,30. Sono iscritti circa duecento corridori in rappresentanza di 29 squadre.

Ai nastri di partenza molta qualità oltre alla quantità. Saranno, infatti, presenti quasi tutte le migliori formazioni italiane e quattro straniere, la Baix Ebre spagnola con alcuni atleti russi di valore come Igosheev, vincitore nel 2021 a Cesa, la Money, messicana, diretta dall’ex professionista Ugrumov (secondo e terzo al Giro d’Italia e secondo al Tour de France), i britannici della Zappi, la Q36.5 svizzera con l’eritreo Araya e Mosca.

Di quest’ultima formazione il consulente tecnico è l’ex campione Vincenzo Nibali. Tra i club italiani fari puntati sullla Zalf Fior con De Pretto e Faresin, sull’Hopplà Petroli Firenze con il castiglionese Acco, ex tricolore juniores, e Manenti, la Trevigiani, la Maltinti con Di Felice, la Mastromarco con Magli e Crescioli, la Gragnano con Cataldo, l’aretina Rosini diretta da Chioccioli, vincitore del Giro d’Italia 1991, la Onec con Colnaghi, la Parkpre, l’Mg e altre ancora. Lo scorso anno a trionfare in via Garibaldi fu Manlio Moro della Zalf.